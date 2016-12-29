Welcome to ru.montsame.mn

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Политика

Руководители страны возложили венки к памятнику Государственной печати
2016 / 12 / 29 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/  Сегодня, 29 декабря Монголия отмечает 105-ю годовщину национально-освободительного движения и возрождения независимости Монголии. Эта дата отмечается как национальный праздник и является официальным выходным днем, который отмечается с 2012 года.

Обвиняемые в убийстве С.Зорига приговорены к 24-25 годам лишения свободы
2016 / 12 / 28 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/   Во вторник, 27 декабря после пятидневного судебного разбирательства дела об убийстве известного политика-демократа С.Зорига суд вынес окончательное решение. В связи с этим делом суд признал жителей аймака Орхон Б.Содномдаржаа, Т.Чимгээ, Ц.Амгаланбаатара особо тяжкими преступниками и приговорил их к 24-25 годам лишения свободы.

Глава минтранспорта выразил соболезнования в связи с крушением ТУ-154
2016 / 12 / 28 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Во вторник министр дорожно-транспортного развития Д.Ганболд посетил посольство РФ в Монголии  и оставил запись в книге соболезнований в связи с крушением российского самолёта ТУ-154  над Черным морем.

Генконсулу Т.Ганболду вручена экзекватура
2016 / 12 / 28 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ 26 декабря в Министерстве иностранных дел Кыргызстана состоялась встреча Генерального консула Монголии в Кыргызской Республике Т.Ганболда с заместителем министра иностранных дел Кыргызской Республики А.Э.Усеновым.

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Экономика

Один ам.доллар продается за 2 496 тугриков в коммерческих банках Монголии
2016 / 12 / 27 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ По данным за 27 декабря, официальный курс американского доллара, объявленный Центральным банком Монголии равняется 2 490.11 тугрикам.

Внешнеторговый баланс вышел с профицитом
2016 / 12 / 27 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ За первые 11 месяцев 2016 года Монголия осуществила внешнеторговые операции с 157 странами, где общий товарооборот составил 7 356.3 млн.ам.долларов -- экспорт 4 276.7 млн. ам.долларов и импорт 3 079.6 млн.ам.долларов.

Китайская компания разработает ТЭО проектов будущих желдорог
2016 / 12 / 27 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/  Китайская компания  "Си Ар И Си" за свой счёт разработает Технико-экономическое обоснование /ТЭО/ проекта строительства железных дорог по направлениям Чойбалсан-Хоот, Зуунбаян-Ханги. Меморандум о сотрудничестве в этом направлении в понедельник подписали госкомпания “Монгольские железные дороги” и компания “Си Ар И Си”.

Н.Баяртсайхан: ЦБ тесно сотрудничает с коммерческими банками
2016 / 12 / 20 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ “Монголбанк будет тесно сотрудничать с коммерческими банками в  целях преодоления тяжёлой экономической ситуации в стране”, заявил президент Центрального банка Монголии Н.Баяртсайхан на XI конференции Ассоциации монгольских банков, состоявшейся 15 декабря в Улаанбаатаре.

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Сельхоз

По предварительным данным поголовье скота выросло до 61.5 млн.голов
2016 / 12 / 27 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/   По предварительным данным учёта скота  в 2016 году, общее поголовье скота в Монголии достигло до 61 млн. 542 тыс. голов, увеличившись на 5 млн. 562.3 тыс. или на 9.9 процента против прошлого года. Напомним, что в 2015 году в стране было насчитано 55.9 млн. голов скота. Об этом сообщила руководитель Национального статистического комитета Монголии А.Ариунзаяа.

Российская сторона положительно ответила на предложение министра сельского хозяйства Монголии
2016 / 12 / 22 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Министерство сельского хозяйства Российской Федерации заявило в своем официальном письме о принятии предложения Министра сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии П.Сэргэлэна по сотрудничеству в четырех направлениях. В частности, это программа по оздоровлению скота, повышение экспорта продукции сельского хозяйства, создание зернового хозяйства и активация приграничной торговли.

Сегодня по всей стране стартовал ежегодный учёт поголовья скота
2016 / 12 / 07 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В среду 7 декабря по всей стране одновременно стартовал ежегодный учёт поголовья скота.

Эта кампания, проводимая Национальным статистическим комитетом, имеет важное значение для объективной оценки положения дел в животноводческой отрасли и для проведения точного расчёта на макроуровне.

В прошлом году в стране было зарегистрировано более 60 млн. голов скота. Число поголовья скота за последние четыре года регулярно растёт.

Скотоводство все еще остается одной из важнейших отраслей экономики страны. Оно поставляет населению основные виды продуктов питания, а легкой промышленности - важное сырье.

Животноводство в цифрах
2016 / 05 / 29 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ По сообщению министерства продовольствия и сельхоза Монголии, за 27 мая 2016 года приплод от  23 млн. голов маточного поголовья скота составил почти 76 процентов. Против предыдущей недели этот показатель вырос на 500 000. Из них поголовье верблюжат составило 52 700, поголовье жеребят—388 100, поголовье телят—714 300, поголовье ягнят—8.9 млн., и поголовье козлят—7.5 млн.

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Общество

Во дворце-музее открылась выставка редких фотографий Богдо-гэгэна
2016 / 12 / 29 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/  В четверг, 29 декабря во Дворце-музее Богдо хаана открылась выставка на тему “Последний император Монголии VIII Богд Жавзандамба”, организованная по случаю 105-й годовщины национально-освободительного движения и возрождения независимости Монголии.

Доктор Ц.Уранчимэг назначена посланником культуры Монголии
2016 / 12 / 29 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ / Преподаватель Калифорнийского университета, искусствовед доктор Ц.Уранчимэг назначена посланником культуры Монголии.

Пять человек получили генеральские погоны
2016 / 12 / 28 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня в Госрезиденции состоялась церемония присвоения высшего звания военнослужающих – генеральского звания.

Названы лучшие дети 2016 года
2016 / 12 / 27 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ / Двадцать  самых  успешных школьников, которые отличились своими достижениями в учебе, искусстве, спорте и гуманитарной деятельности, героическими подвигами и добрыми делами стали обладателями номинации "Дети года".

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Образование

Издана серия марок, посвященная Ю.Цэдэнбал
2016 / 12 / 21 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня в Музее истории в Госрезиденции состоялась церемония открытия серии марок, посвященных 100-летию со дня рождения политического и общественного деятеля Монголии Ю.Цэдэнбал.

Состоялась встреча выпускников МЭИ в Монголии
2016 / 12 / 15 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ На прошлой неделе состоялся визит проректора Национального исследовательского университета "МЭИ" по международным связям Владимира Замолодчикова в Улаанбаатар по приглашению главы Ассоциации выпускников МЭИ в Монголии, директора компании "Магнай Трейд" Р. Ганзорига для участия во встрече выпускников.

Будет создан учебный центр русского языка
2016 / 12 / 13 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Министр образования, культуры и науки Ж.Батсуурь ознакомился с работой Монгольского государственного университета образования и провел встречу с представителями университета.

Составлен викисловарь монгольского языка
2016 / 12 / 09 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня в Монгольском государственном университете состоялось мероприятие, посвященное по пополнению электронного викисловаря монгольского языка. Такой словарь был создан в рамках Нацпроека Монголии, и момент его составления он состоял из 50 тыс. слов, словосочетаний и терминов.

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Спорт

У знаменитого монгольского сумоиста Хакухо родилась третья дочь
2016 / 12 / 27 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ 69-ый Йокодзуна Хакухо М.Даваажаргал 25 декабря объявил через свой официальный блог о рождении третьей дочери.

Монгольские команды получили две золотые медали в Улан-Удэ
2016 / 12 / 26 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ 23-25 декабря в г. Улан-Удэ прошел международный турнир по баскетболу «Снеговик – 2016», где приняли участие юные баскетболисты из более 10 республик России и четыре команды из Монголии.

Б.Гангаамаа покорила седьмую вершину мира
2016 / 12 / 26 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня примерно в 10 часов утра по улаанбаатарскому времени мастер спорта международного класса, Заслуженная спортсменка Б.Гангаамаа сообщила членам Национального совета альпинистов о том, что она сумела покорить седьмую для нее вершину мира – пик массива Винсона /4892 м/ в Антарктиде.

Э.Бэхбаяр приглашен в качестве легионера
2016 / 12 / 21 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Бронзовый призер чемпионата мира, заслуженный спортсмен Э.Бэхбаяр приглашен на второй турнир “Pro Wrestling League season” профессиональной лиги борцов.

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Горное дело

Госсекретарь Г.Нандинжаргал встретился с представителями компании “Петрочайна Дачин Тамсаг”
2016 / 12 / 20 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Госсекретарь Министерства горнорудной и тяжелой промышленности Г.Нандинжаргал принял делегацию китайской компании “Петрочайна Дачин Тамсаг” во главе с Жан Веншенг, замдиректора китайской компании “Дачин Ойфилд” и председатель Совета директоров компании “Петрочайна Дачин Тамсаг”. Встреча организована по просьбе китайской нефтедобывающей компании.

Экспорт угля увеличился, но сократилась поставка медного концентрата
2016 / 12 / 13 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/  За первые 11 месяцев этого года объем экспорта угля Монголии увеличился в 1.7 раза, а  экспорт медного концентрата, наоборот, сократился на 27 процентов. За этот период львиная доля, т.е. 98 процентов добытого угля экспортировано в Китай, остальные два процента в Великобританию. Национальный статистический комитет сообщает, что поставка угля в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 52 процента, в физическом выражении объем экспорта угля составил 22.1 млн.тонн, увеличившись в 1.7 раза против прошлого года.

Ц.Дашдорж: Мы ориентируемся на поддержку монгольских компаний в проекте Тавантолгой
2016 / 12 / 09 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня в Министерстве горного дела и тяжелой промышленности состоялась встреча по вопросам введения в экономический оборот месторождения Тавантолгой.

В ней приняли участие рабочая группа во главе с министром Ц.Дашдоржем со стороны Монголии и представители китайской государственной группы «Шенхуа».

Жан-Себастьян Жак: Экспорт медного концентрата может возобновиться в скором времени
2016 / 12 / 07 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/  “Мы ожидаем, что спор, приведший к приостановлению экспорта медного концентрата  “Оюутолгой” на неопределенный срок, разрешится в скором времени”, заявил исполнительный директор компании  “Rio Tinto” Жан-Себастьян Жак в среду.

Он также выразил надежду на то, что переговоры, проводимые с руководством, достигнут положительных результатов в короткий срок и даст возможность возобновить экспорт, и определил создавшуюся ситуацию лишь временной “тряской”. При этом он подчеркнул, что во время проведения переговоров по запуску второго этапа проекта “Оюу толгой” они преодолевали много таких подобных “испытаний”.

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Культура

Состоялась презентация книги «Всемирно распространенное Сокровенное сказание монголов» и  электронной энциклопедии истории Монголии
2016 / 12 / 26 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня в Национальной библиотеке состоялась презентация книги «Всемирно распространенное Сокровенное сказание монголов» и  электронной энциклопедии истории Монголии.

Посланник культуры Бернхардт Вульфф получил новый сертификат
2016 / 12 / 26 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ На днях Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Федеративной Республике Германии господин Ц.Болор принял посланника культуры Монголии, профессора Бернхардта Вульффа  и вручил ему новый сертификат посланника культуры.

Вышел сборник  «Избранные археологические наследия Монголии»
2016 / 12 / 22 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня в здании президиума Академии наук Монголии состоялась презентация книги «Избранные археологические наследия Монголии» в двух томах.

Больше половины томов Ганжуур и Данжуур уже переведены на монгольский
2016 / 12 / 21 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ С 2010 года культурный центр «Цогт цагийн хурдэн» ведет огромную работу по переводу сутры «Ганжуур» и «Данжуур» на монгольский язык.

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