Welcome to ru.montsame.mn

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Более 70 процентов территории нашей страны покрыты снегом и ситуация с зимовкой осложнилась в 64 сомонах 15 аймаков, и если в дальнейшем еще и выпадет снег и ударит мороз, то зимовка скота ухудшится в 127 сомонах 17 аймаков. В связи с этим кабинет министров на своём заседании 11 января поручил министру продсельхоза оперативно организовать работу по увеличению заготовки мяса, чтобы сохранить доходы пастухов и избежать возникновение дефицита и роста цен на мясо в городах и населенных пунктах.