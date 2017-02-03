Welcome to ru.montsame.mn

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Учреждена Национальная Ассоциация работников дипслужбы
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Замглавы МИД встретилась с послом Польши
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Генсек Администрации парламента принял посла США
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Посткомитет ВГХ по внешней политике и безопасности рассмотрит вопрос получения кредита на сумму 50 млн.евро
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Монголия выразила желание заключить с ЕАЭС соглашение о свободной торговле
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Политика
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Основываясь на свой 40-летний опыт работы в государственной и дипломатической службе Монголии дипломат-ветеран Ж.Чулуунхуу третьего февраля объявил о создании Национальной ассоциации работников дипломатической службы.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Делегация Монголии во главе с членом парламента, министром труда и социальной защиты Н.Номтойбаяром принимает участие в очередной 55-ой сессии Комиссии социального развития Экономического и социального совета ООН /ЭКОСОС/, которая стартовала 1 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Тема очередной сессии Комиссии посвящена “Стратегии искоренения нищеты в целях достижения устойчивого развития для всех”.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Вице-министр иностранных дел Б.Батцэцэг третьего февраля приняла Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Польша в Монголии Михала Лабенду.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Генеральный секретарь Администрации парламента Ц.Цолмон третьего февраля принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Монголии г-жу Дженифер Зимдал Галт.
Последняя поблагодарила его за приём и обменялась с ним мнениями по вопросам расширения межпарламентских связей.
Экономика
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Делегация Международного валютного фонда /МВФ/ прибыла в нашу страну для проведения переговоров с правительством. Кроме того, в зависимости от включения Монголии в программу МВФ "Стэнд-бай" до 21 февраля будет решен вопрос погашения долга Банка развития на сумму 580 млн.долларов США. По этому вопросу министр финансов Б.Чойжилсурэн дал разъяснение.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В 2016 году правительство привлекло 280.4 млрд.тугриков посредством продажи краткосрочных бондов на отечественном фондовом рынке. С ноября 2014 года Минфин выпустило на фондовую биржу до сегодняшнего дня правительственные ценные бумаги на сумму 834.1 млрд.тугриков, при этом ценные бумаги на наиболее крупную сумму в 510 млрд.тугриков были выпущены в обращение на первичном рынке в 2015 году.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Экономисты подчеркивают, что в случае рационального использования акций компании «Эрдэнэс Таван толгой», то люди давно уже получали бы свои дивиденды. Чтобы получить ответ на это в среду прошла дискуссия на тему "Пути продвижения в оборот акций компаний "Эрдэнэс Таван толгой", организованная по инициативе Клуба журналистов, пишущих на экономические темы.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Компания "Оюу толгой" очередном форуме поставщиков отметила, что 83 процента её контрактов на общую сумму 760 млн.долларов США заключены с отечественными компаниями. Форум прошёл во вторник в отеле Шангри-Ла.
Сельхоз
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В нашей стране работают 1472 фермера, разводящих коров молочного направления, 30 из которых ведут занимаются этой деятельностью в сомоне Баянчандмань аймака Тув. В воскресенье /29.01.2017 г./ Премьер-министр Монголии Ж.Эрдэнэбат ознакомился в работой одного из таких фермерских хозяйств – КОО “Монтаримал”.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Монголы с давних времен разводят пять видов скота: лошадей, верблюдов, коров, овец и коз. В конце прошлого года численность поголовья скота по 5 видам увеличилась на 9,9%, что достигла рекордного показателя в своей истории.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Вице-премьер Монголии, председатель Государственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям У.Хурэлсух на прошлой неделе проработал в аймаках Дорнод, Сухбаатар, Хэнтий, где затруднена зимовка скота.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности планирует создать в этом году в масштабе страны более 60 предприятий по переработке молока. В частности, японская компания “Эм Ди Эм” планирует внедрить современную технику и технологию переработки молока.
Общество
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Центробанк приступил к осуществлению трансакции по возвращению налога на добавленную стоимость гражданам, которые зарегистрировали чек-квитанцию за купленный товар или услугу в электронной системе Главного налогового управления.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ На пленарном заседании сессии второго февраля Великий Государственный Хурал принял законопроект о внесении изменений в закон "Об освобождении от таможенных пошлин налогов". За принятие этого законопроекта, освобождающего импортное оборудование и его запчастей для малых и средних предприятий /МСП/, проголосовали 88,4% присутствующих парламентариев. Он вступит в силу с момента его принятия.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ “Арслан” аймака Ховд / “Лев”--титул в национальной борьбе Монголии/ и инициатор акции протеста против смога “Здоровое будущее” О.Хангай совместно с борцами Э.Даш с титулом “начин” и Т.Амартувшин с титулом “харцага” подарили очиститель воздуха детскому дому, расположенному вблизи ботанического сада Улаанбаатара.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Компания «Вэйсис» из Королевства Нидерландов намерена внедрить в автодорожный сектор столицы передовую технику и технологию, а также новые управленческие решения с целью улучшения состояния парковки и трафика движения Улаанбаатара.
Образование
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Монгольские студенты показали хорошие успехи на международных соревнованиях “Бизнес Моделирования”, состоявшихся в ноябре прошлого года в Дубае, и сегодня министр образования, культуры, науки и спорта Ж.Батсуурь вручил им заслуженные награды.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В целях повышения социальной активности студентов Союз молодёжи Монголии решил создать Центр студенческого самоуправления.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Ректор Финансово-экономического университета Монголии Д.Батжаргал и директор Института Востоковедения Академии наук РФ А.К.Аликбер подписали 26-го января 2017 года в Москве Меморандум о создании Международного социально-политического и научного центра по исследованию Внутренней Азии при Институте Востоковедения Академии наук РФ”.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В 2016-2017 учебном году в школах всех ступеней обучаются 992.6 тыс. учащихся.
Спорт
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ На этой неделе опытный тренер и Народный учитель Монголии О.Балжинням набрал большинство голосов по итогам отбора старшего тренера национальной сборной Монголии по дзюдо.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Седьмой по счёту Международный юношеский турнир по японскому сумо под названием “Кубок Хакухо” 31 января подвёл итоги и определил лучших молодых перспективных борцов. Данный турнир имени 69-го Йокодзуна Хакухо Мунхбатын Даваажаргала проводится с 2010 года.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ 27-29 января в российском городе Красноярск прошел международный турнир по вольной борьбе Гран-при имени двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина, в котором приняли участие спортсмены из 17 стран, среди которых Россия, США, Япония, Болгария, Монголия и др.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Вчера /29 января/ в японском городе Осака состоялся женский марафон "Серебряного уровня" классификации IAAF шоссейных пробегов Osaka Women's.
Горное дело
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В прошлую пятницу состоялась встреча руководителей компании “Erdenes Mongol” и её составных компаний.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ 31 января в отеле Шангри-ла состоится очередной форум поставщиков Оюу Толгой. По словам его организаторов, форум поставщиков призван продемонстрировать приверженность Оюу Толгой в создании в стране сети поставок с акцентом на продукцию и услуги для горнорудной промышленности, в предоставлении информации о ведении бизнеса с Оюу Толгой, в разработке ключевых требований к подрядчикам в вопросах по бизнесу с Оюу Толгой.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Управление по вопросам минеральных ресурсов и нефти сосредоточило 183,3 млрд.тугриков в госбюджете в прошлом году и перевыполнило план сбору доходов на 14,4 процента. В текущем году объем доходов от горнорудной отрасли должен составить 232,6 млрд. тугриков. Об этом говорилось на состоявшейся в четверг пресс-конференции, организованной данным ведомством.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ По состоянию на 24 января страна имеет 48-дневные запасы горючего, сообщает Управление по делам полезных ископаемых и нефти.
Культура
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ По случаю 45-летия со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Японией известная японская балетная труппа “Токио Комаки” представила балет “Лебединое озеро” на сцене Государственного академического театра Токио. В постановке, в котором по специальному приглашению станцевал заслуженный артист Монголии Д. Алтанхуяг. Премьера этого балета в Тойкийском театре прошла с 28 по 29 января этого года.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня Монголия и США отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений. В связи с юбилеем, МИД Монголии совместно с посольством США в Монголии организовало научную конференцию под названием "30-летнее сотрудничество Монголии и США: стремление и достижения стратегического партнерства", в рамках которой была открыта фотовыставка о событиях, произошедших в течение последних 30 лет.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ На горах Хэн Шань около города Юйлинь провинции Шаньси расположенной в центре Китая найдена крупная гробница с настенными рисунками. Ученые полагают, что она относится к периоду Монгольской империи Юань /XII-XIII век/. Об этом сообщает китайский ученый по имени Шин Фу Лай археологического института данной провинции.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Ассоциация по национальной игре в кости планирует организовать ежегодный чемпионат по национальной игре «Мосний шагай харвах»-по рус. игра в лодыжки на льду. В этом году этот турнир пройдёт с 3 по 5 февраля в районе туристической зоны Тэрэлж.