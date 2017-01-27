Welcome to ru.montsame.mn

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Руководители Монголии поздравили белорусских коллег
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Лидер Монголии направил ответное письмо Президенту Беларуси
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Объём промышленного производства вырос на 14.1 %
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Статистика природных бедствий/катастроф за 2016 год
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Уровень преступности за 2016 год
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Политика
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ По случаю 25-летия со дня установления дипотношений между Монголией и Республикой Беларусь, Спикер парламента М.Энхболд 24 января направил ответное поздравление Председателю Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиру Андрейченко и Председателю Совета Республики Нацсобрания Беларуси Михаилу Мясниковичу.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Президент Монголии Ц.Элбэгдорж направил ответное поздравление своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, прошедшего 24 января текущего года.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Кабинет министров, рассмотрев проект генерального кредитного договора с определенными условиями между правительствами Монголии и Республики Польши, решил представить его на согласование в соответствующий парламентский посткомитет.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Министр дорожно-транспортного развития Д.Ганбат принял сегодня Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Монголии, госпожу Элизабэт Барсак и обменялся мнениями о сотрудничестве двух стран в транспортной отрасли.
Экономика
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ К концу 2016 года, в Фонде регистрации бизнеса зарегистрировано 141.5 тыс. предприятий и организаций. Из них 72.2 тыс.компаний, т.е 51.0 % проводят активную деятельность, а 69.3 тыс.предприятий не работают по неопределенным причинам.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ По данным за 26 января, официальный курс российского рубля /RUB/, объявленный Центральным банком Монголии равняется 41.94 тугрикам.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Недавно в аймаке Завхан проработала группа предприятия по производству биогаза города Новосибирска.
Улаанбаатар / МОНЦАМЭ / На очередном аукционе по продаже государственных краткосрочных облигаций 25 января было объявлено о продаже этих облигаций на сумму 80.0 млрд.тугриков со сроком на 39 недель по названной стоимости в один миллион тугриков.
Сельхоз
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Вице-премьер Монголии, председатель Государственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям У.Хурэлсух на прошлой неделе проработал в аймаках Дорнод, Сухбаатар, Хэнтий, где затруднена зимовка скота.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности планирует создать в этом году в масштабе страны более 60 предприятий по переработке молока. В частности, японская компания “Эм Ди Эм” планирует внедрить современную технику и технологию переработки молока.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Вице-премьер Монголии, председатель Государственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям У.Хурэлсух сегодня /19.01.2017 г./ знакомится с условиями зимовки в аймаке Дорнод, а вчера он проработал в сомоне Баян-Уул данного аймака.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. В Монголии создано новое объединение скотоводов - “Союз совместной ответственности скотоводов Монголии”, руководители которого организовали вчера /17.01.2017 г./ пресс-конференцию для журналистов средств массовой информации по актуальным вопросам скотоводов страны.
Общество
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ По данным Национального статистического комитета, в 2016 году число родившихся живыми малышей составило 78 194, что против 2015 года есть снижение на 3.3%, т.е на 2 681 младенцев.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В 2016 году в стране зарегистрировано 27 167 преступлений, что на 2.1% или на 590 случаев меньше против предшествующего 2015 года.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Как сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям, в 2016 году зафиксировано 4 088 природных бедствий/ катастроф, жертвами которых стали 230 человек и погибло 1 059.4 тыс. голов домашнего скота.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В 2016 году общий объем промышленного производства составил 9943.2 млрд.тугриков. По сравнению с предыдущим годом это есть увеличение на 1231.4 млрд.тугриков, то есть на 14.1 %.
Образование
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В 2016-2017 учебном году в школах всех ступеней обучаются 992.6 тыс. учащихся.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Сегодня состоялась церемония присвоения звания “Почётного доктора” Правоохранительного университета выпускнику Специального военного училища при Министерстве общественной безопасности, бывшему начальнику Главного полицейского управления Монголии, генерал майору Ч.Амарболду.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Представитель Тайбейского Торгово-экономического представительства в Улаанбаатаре Хуан Куо Рун 12 января передал 200 книг в фонд Дворца детских книг в районе Чингэлтэй.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. В рамках работ по созданию консерватории на основе музыкально-хореографического колледжа в феврале в Монголию приезжают официальные представители из России для изучения учебной программы, содержания обучения, необходимых технических средств и музыкальных инструментов.
Спорт
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Вчера /25 января/ в польском городе Душники-Здруй стартовал открытый чемпионат Европы по биатлону 2017 года.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Любители автоспорта из аймака Дорнод примут участие в автогонках «Харбин-2017» по дороге с препятствиями, что пройдут 2-18 февраля в Китае.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня во Дворце спорта провожали сборную команду Монголии в зимнюю универсиаду всемирных студенческо-молодежных спортивных соревнований, что пройдет с 29 января по 8 февраля в казахстанском городе Алматы.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ 11-12 февраля в Париже пройдёт турнир Большого шлема по дзюдо. Монголию на этом турнире будут представлять 19 молодых спортсменов, которые заняли первые места на чемпионате Монголии по дзюдо, что прошел 16-18 января в Улаанбаатаре.
Горное дело
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Управление по вопросам минеральных ресурсов и нефти сосредоточило 183,3 млрд.тугриков в госбюджете в прошлом году и перевыполнило план сбору доходов на 14,4 процента. В текущем году объем доходов от горнорудной отрасли должен составить 232,6 млрд. тугриков. Об этом говорилось на состоявшейся в четверг пресс-конференции, организованной данным ведомством.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ По состоянию на 24 января страна имеет 48-дневные запасы горючего, сообщает Управление по делам полезных ископаемых и нефти.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Заключение рабочей группы постоянного комитета ВГХ по юстиции по вопросу законности приобретения российской доли акций горнодобывающего предприятия «Эрдэнэт» сразу привлекло внимание общества. Накануне посткомитет на своём заседании ознакомился с отчётом рабочей группы, которая пришла к выводу о незаконности этой сделки.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Кабинет на своём заседании в среду принял постановление о реализации национальной программы “Золото-2”. Ввиду этого, будет создана рабочая группа, призванная следить за выполнением данной программы в масштабах страны. Её возглавит министр горнорудной и тяжёлой промышленности Ц.Дашдорж.
Культура
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня Монголия и США отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений. В связи с юбилеем, МИД Монголии совместно с посольством США в Монголии организовало научную конференцию под названием "30-летнее сотрудничество Монголии и США: стремление и достижения стратегического партнерства", в рамках которой была открыта фотовыставка о событиях, произошедших в течение последних 30 лет.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ На горах Хэн Шань около города Юйлинь провинции Шаньси расположенной в центре Китая найдена крупная гробница с настенными рисунками. Ученые полагают, что она относится к периоду Монгольской империи Юань /XII-XIII век/. Об этом сообщает китайский ученый по имени Шин Фу Лай археологического института данной провинции.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Ассоциация по национальной игре в кости планирует организовать ежегодный чемпионат по национальной игре «Мосний шагай харвах»-по рус. игра в лодыжки на льду. В этом году этот турнир пройдёт с 3 по 5 февраля в районе туристической зоны Тэрэлж.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В среду, 25 января состоялась пресс-конференция об организации выставки под названием «Чудеса художественной вышивки», которая откроется 27 января во Дворце-музее Богдо гэгэна.