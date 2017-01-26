Welcome to ru.montsame.mn

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ На валютном аукционе 26 января Центробанк не удовлетворил предложения коммерческих банков, хотя коммерческие банки были готовы купить на аукционе 1.7 млн.долларов по средневзвешенной котировке 2462.53 тугриков и 48.0 млн.юаней по средневзвешенной котировке 353.28 тугриков, и продать 16.0 млн.долларов по средневзвешенной котировке 2480.23 тугриков.