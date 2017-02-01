Welcome to ru.montsame.mn

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Монголия ухудшила свои позиции в Индексе восприятия коррупции
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Премьер-министр принял инициатора акции по спасению экономики Монголии
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Артист балета Д.Алтанхуяг выступил на сцене Токийского театра
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Посткомитет ВГХ рассмотрел вопрос развития туризма
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В банке "TDB" одна японская иена продается за 21.13 тугриков
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Политика
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Глава исполнительной власти Монголии Ж.Эрдэнэбат 31 января принял инициатора добровольной акции по сбору пожертвований для спасения экономики -- Заслуженного экономиста Б.Осоргарава.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии Г.Ганболд вручил 24 января верительные грамоты Президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипала Сирисену, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства со ссылкой на сообщение, поступившего 30 января от посольства Монголии в Шри-Ланке.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В понедельник, 30 января вице-министр иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг приняла посла Турецкой Республики в Монголии господина Ахмета Язалта.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индия в Монголии Суреш Бабу 30 января посетил Национальное информационное агентство МОНЦАМЭ.
Его встретила генеральный директор МОНЦАМЭ г-жа Ганчимэг.
Экономика
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Компания "Оюу толгой" очередном форуме поставщиков отметила, что 83 процента её контрактов на общую сумму 760 млн.долларов США заключены с отечественными компаниями. Форум прошёл во вторник в отеле Шангри-Ла.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ По данным за 31 января, официальный курс японской иены /JPY/, объявленный Центральным банком Монголии равняется 21.47 тугрикам.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В понедельник, 30 января министр дорожно-транспортного развития Д.Ганбат на встрече с председателем АО «Казахстанские железные дороги» Канат Алпысбаевым обратился с просьбой об обучении и повышении квалификации монгольских специалистов железнодорожного сектора в Казахстане.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Переговоры правительства Монголии с Международным валютным фондом /МВФ/ о новой кредитной программе длятся уже примерно четыре месяца и окончательный ответ от фонда ожидается в феврале.
Сельхоз
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В нашей стране работают 1472 фермера, разводящих коров молочного направления, 30 из которых ведут занимаются этой деятельностью в сомоне Баянчандмань аймака Тув. В воскресенье /29.01.2017 г./ Премьер-министр Монголии Ж.Эрдэнэбат ознакомился в работой одного из таких фермерских хозяйств – КОО “Монтаримал”.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Монголы с давних времен разводят пять видов скота: лошадей, верблюдов, коров, овец и коз. В конце прошлого года численность поголовья скота по 5 видам увеличилась на 9,9%, что достигла рекордного показателя в своей истории.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Вице-премьер Монголии, председатель Государственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям У.Хурэлсух на прошлой неделе проработал в аймаках Дорнод, Сухбаатар, Хэнтий, где затруднена зимовка скота.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности планирует создать в этом году в масштабе страны более 60 предприятий по переработке молока. В частности, японская компания “Эм Ди Эм” планирует внедрить современную технику и технологию переработки молока.
Общество
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Уровень коррупции в Монголии увеличился, констатировала организация Transparency International, опубликовавшая в среду, 27 января, индекс восприятия уровня коррупции. По этому показателю Монголия находится на 87-м месте, тогда как год назад занимала 72-е место.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В среду подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между столичным управлением по вопросам молодежного развития и негосударственной организацией "Волна позитивного мышления". На церемонии подписания этого документа присутствовали глава управления С.Сух-Очир и управляющий проектом "POSITIVE MIND" организации "Волна позитивного мышления" Н.Энхбаатар.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня /01.02.2017 г./ на заседании посткомитета ВГХ по экономике было рассмотрено сообщение министра окружающей среды и туризма Монголии Д.Оюунхорола о мероприятиях, направленных на развитие туризма.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Рабочая группа по выполнению рекомендации Совета нацбезопасности о «загрязнении окружающей среды и атмосферного воздуха столицы» завершила разработку Национальной программы по снижению уровня атмосферного воздуха. Программа будет реализована в два этапа на краткосрочный период -- с 2017 по 2018 годы и на среднесрочный период -- с 2018 по 2021 год. Об этом сообщила глава рабочей группы министр окружающей среды Д.Оюунхорол на заседании 31 января, на котором присутствовал глава исполнительной власти Ж.Эрдэнэбат.
Образование
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В целях повышения социальной активности студентов Союз молодёжи Монголии решил создать Центр студенческого самоуправления.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Ректор Финансово-экономического университета Монголии Д.Батжаргал и директор Института Востоковедения Академии наук РФ А.К.Аликбер подписали 26-го января 2017 года в Москве Меморандум о создании Международного социально-политического и научного центра по исследованию Внутренней Азии при Институте Востоковедения Академии наук РФ”.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В 2016-2017 учебном году в школах всех ступеней обучаются 992.6 тыс. учащихся.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Сегодня состоялась церемония присвоения звания “Почётного доктора” Правоохранительного университета выпускнику Специального военного училища при Министерстве общественной безопасности, бывшему начальнику Главного полицейского управления Монголии, генерал майору Ч.Амарболду.
Спорт
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ 27-29 января в российском городе Красноярск прошел международный турнир по вольной борьбе Гран-при имени двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина, в котором приняли участие спортсмены из 17 стран, среди которых Россия, США, Япония, Болгария, Монголия и др.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Вчера /29 января/ в японском городе Осака состоялся женский марафон "Серебряного уровня" классификации IAAF шоссейных пробегов Osaka Women's.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сборная Монголии завоевала бронзовую медаль на 37-ом Чемпионате мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском городе Сандвикен с 29 января по 5 февраля. Кроме нашей сборной в нём принимают участие команды из России, Швеции, Финляндии, Норвегии, Беларуси, США и др.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Вчера /25 января/ в польском городе Душники-Здруй стартовал открытый чемпионат Европы по биатлону 2017 года.
Горное дело
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В прошлую пятницу состоялась встреча руководителей компании “Erdenes Mongol” и её составных компаний.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ 31 января в отеле Шангри-ла состоится очередной форум поставщиков Оюу Толгой. По словам его организаторов, форум поставщиков призван продемонстрировать приверженность Оюу Толгой в создании в стране сети поставок с акцентом на продукцию и услуги для горнорудной промышленности, в предоставлении информации о ведении бизнеса с Оюу Толгой, в разработке ключевых требований к подрядчикам в вопросах по бизнесу с Оюу Толгой.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Управление по вопросам минеральных ресурсов и нефти сосредоточило 183,3 млрд.тугриков в госбюджете в прошлом году и перевыполнило план сбору доходов на 14,4 процента. В текущем году объем доходов от горнорудной отрасли должен составить 232,6 млрд. тугриков. Об этом говорилось на состоявшейся в четверг пресс-конференции, организованной данным ведомством.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ По состоянию на 24 января страна имеет 48-дневные запасы горючего, сообщает Управление по делам полезных ископаемых и нефти.
Культура
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ По случаю 45-летия со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Японией известная японская балетная труппа “Токио Комаки” представила балет “Лебединое озеро” на сцене Государственного академического театра Токио. В постановке, в котором по специальному приглашению станцевал заслуженный артист Монголии Д. Алтанхуяг. Премьера этого балета в Тойкийском театре прошла с 28 по 29 января этого года.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня Монголия и США отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений. В связи с юбилеем, МИД Монголии совместно с посольством США в Монголии организовало научную конференцию под названием "30-летнее сотрудничество Монголии и США: стремление и достижения стратегического партнерства", в рамках которой была открыта фотовыставка о событиях, произошедших в течение последних 30 лет.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ На горах Хэн Шань около города Юйлинь провинции Шаньси расположенной в центре Китая найдена крупная гробница с настенными рисунками. Ученые полагают, что она относится к периоду Монгольской империи Юань /XII-XIII век/. Об этом сообщает китайский ученый по имени Шин Фу Лай археологического института данной провинции.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Ассоциация по национальной игре в кости планирует организовать ежегодный чемпионат по национальной игре «Мосний шагай харвах»-по рус. игра в лодыжки на льду. В этом году этот турнир пройдёт с 3 по 5 февраля в районе туристической зоны Тэрэлж.