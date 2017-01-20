Welcome to ru.montsame.mn

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На сцену выходит новая постановка оперы “Чингис хаан”
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С наступлением 2017 года Центробанк закупил 1.1 тонн золота
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Соглашение о гласности вступит в силу с 20 марта 2017 года
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Состоялись выборы членов Академии Наук
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Автомобильные пункты пропуска с Китаем отдыхают 27-29 января
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Политика
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. В четверг, 19-го января посол Монголии в США Б.Алтангэрэл и торговый представитель, посол США М.Фроман подписали документ о вступлении в силу соглашения между Монголией и США об обеспечении гласности вопросов о международной торговле и инвестиции (Соглашение о гласности).
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Министр иностранных дел Ц.Мунх-Оргил планирует представить ВГХ законопроекты об отмене действующего и внесении изменений в закон о международных договорах Монголии.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. В четверг, 19 января Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж на полях работы 47-ого Всемирного экономического форума в Давосе принял участие в дискуссиях на тему “Об ответственном лидерстве в многополярном мире”. В ходе этого мероприятия обсуждались вопросы определения приоритетных направлений международного сотрудничества в 2017 году и их упорядочения по значимости.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Госсекретарь МИД Монголии Д.Даваасурэн принял участие в 15-ой министерской встрече Диалога по сотрудничеству в Азии, состоявшейся 16-17 января в Абу-Даби. Она прошла под призывом “Абу-Даби-это столица возобновляемых источников энергии”.
Экономика
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В 2016 году Монголбанк приобрел 18 тонн золота от граждан и золотодобывающих предприятий. С наступлением 2017 года Центробанк приобрел 1.1 тонн золота от золотодобытчиков, что является высоким показателем против предыдущего года.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Правительство продолжает с Международным валютным фондом переговоры по включению Монголии в программу "Стэнд-бай" и в рамках этой работы 20 января в столицу приедет группа специалистов из МВФ.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ На днях в Пекине прошел 4-й форум иностранных инвестиций в Китай на тему "Значение проекта Шелкового пути". В рамках данного форума Азиатский банк инфраструктурных инвестиций /АБИИ/ сообщил о своем намерении участвовать в созидании Монголии, в том числе в её планируемых инфраструктурных проектах.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ По данным за 20 января, официальный курс английского фунта стерлингов /GBP/, объявленный Центральным банком Монголии равняется 3 060 тугрикам.
Сельхоз
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Вице-премьер Монголии, председатель Государственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям У.Хурэлсух сегодня /19.01.2017 г./ знакомится с условиями зимовки в аймаке Дорнод, а вчера он проработал в сомоне Баян-Уул данного аймака.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. В Монголии создано новое объединение скотоводов - “Союз совместной ответственности скотоводов Монголии”, руководители которого организовали вчера /17.01.2017 г./ пресс-конференцию для журналистов средств массовой информации по актуальным вопросам скотоводов страны.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. В 2016 году поголовье скота аймака Баянхонгор достигло 4.236.321 и выросло на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Заместитель премьер-министра Монголии, председатель госкомиссии по чрезвычайным ситуациям У.Хурэлсух с понедельника следующей недели будет работать в восточных аймаках и сомонах, где затруднена зимовка скота.
Общество
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. В четверг, 19 января состоялись очередные выборы членов Академии Наук Монголии.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ 27-29 января объявлены нерабочими днями для автомобильных пунктов пропуска на участках монголо-китайской границы.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В четверг Администрация мэра Улаанбаатара и Азиатский фонд развития подписали меморандум о сотрудничестве в целях поддержки городского развития.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Заместитель мэра столицы по вопросам зеленого развития и загрязнения воздуха Ж.Батбаясгалан 18 января принял постоянного представителя Всемирного банка в Монголии Джеймса Андерсона в целях обмена мнениями по вопросам реализации проекта “Чистый воздух Улаанбаатара”.
Образование
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Представитель Тайбейского Торгово-экономического представительства в Улаанбаатаре Хуан Куо Рун 12 января передал 200 книг в фонд Дворца детских книг в районе Чингэлтэй.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. В рамках работ по созданию консерватории на основе музыкально-хореографического колледжа в феврале в Монголию приезжают официальные представители из России для изучения учебной программы, содержания обучения, необходимых технических средств и музыкальных инструментов.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Центробанк планирует провести научную конференцию среди студентов и исследователей экономических факультетов Вузов страны, чтобы поддержать их работу и выбрать лучший научный доклад.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Студентка из Монголии Б.Янжиндулам, которая учится в южнокорейском Национальном университете искусства, названа лучшей выпускницей и получила кольцо с названием университета. Об этом и о своём впечатлении она поделилась со соотечественниками через соцсеть.
Спорт
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Чемпионат страны по дзюдо для взрослых завершился и подведены итоги.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Наши мужская и женская команды по спортивной гимнастики приняли участие и показали высокие результаты на международном турнире по спортивной гимнастике, что прошёл с 13 по 15 января 2017 года в российском городе Благовещенске под эгидой мэра этого города.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Чешский судья международной федерации дзюдо /IJF/ и олимпийского класса Владимир Хнедка прибыл в Монголию по приглашению с целью проведения обучения во время турнира по дзюдо «Чемпионат Монголии-2017».
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. В 18-20 января в иранском Мешхеде пройдет международный турнир класса "А", посвященный памяти двукратного олимпийского чемпиона и легендарного борца Голамреза Тахти.
Горное дело
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Кабинет на своём заседании в среду принял постановление о реализации национальной программы “Золото-2”. Ввиду этого, будет создана рабочая группа, призванная следить за выполнением данной программы в масштабах страны. Её возглавит министр горнорудной и тяжёлой промышленности Ц.Дашдорж.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Угледобывающая компания “Mongolia Energy Corporation”, зарегистрированная на Гонконгской фондовой бирже выпустила 60 млн.штук акций и продала каждую акцию заказчику за 0.26 гонконгских долларов. В результате этого, доля прямого участия компании “Golden Infinity” в “Mongolia Energy Corporation” сократилась на 16.6 %.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Служба по качеству воздуха сообщает, что загрязнение воздуха в столице превышает в 10 раз допустимого уровня.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Компания "Эрдэнэс Таван Толгой" в первом квартале текущего года начала реализацию угля по цене 59,3 доллара США за тонну на месте добычи.
Культура
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ С 21-го по 22-ое января на сцене Государственного академического театра оперы и балета состоится премьерный показ оперы “Чингис хаан” по новой постановке режиссёра Ч.Найдандоржа.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Высшая награда национального созидания -- Государственный Гэрэгэ 2016 года /по-монгольски Торийн Гэрэгэ/ будет вручена в преддверии праздника "Цагаан сар" или Нового года по лунному календарю, отмечаемого в конце февраля.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В Галерее изобразительного искусства столицы 9 января состоялась церемония вручения награды лучшим участникам 20-ого по счету национального конкурса каллиграфии.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Монгольская группа «Хусугтун» примет участие в международном музыкальном фестивале «Percpan», который пройдёт 17-20 января в городе Сальвадор, Бразилия.