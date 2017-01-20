Welcome to ru.montsame.mn

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Политика

Соглашение о гласности вступит в силу с 20 марта 2017 года
2017 / 01 / 20 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. В четверг, 19-го января посол Монголии в США Б.Алтангэрэл и  торговый представитель, посол США М.Фроман подписали документ о вступлении в силу соглашения между Монголией и США об обеспечении гласности вопросов о международной торговле и инвестиции  (Соглашение о гласности).

Глава МИД представит парламенту новые законопроекты
2017 / 01 / 20 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Министр иностранных дел Ц.Мунх-Оргил планирует представить ВГХ законопроекты об отмене действующего и внесении изменений в закон о международных договорах Монголии.

Президент Монголии участвует в дискуссиях в Давосе
2017 / 01 / 20 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. В четверг, 19 января Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж на полях работы 47-ого Всемирного экономического форума в Давосе принял участие в дискуссиях на тему “Об ответственном лидерстве в многополярном мире”. В ходе этого мероприятия обсуждались вопросы определения приоритетных направлений международного сотрудничества в 2017 году и их упорядочения по значимости.

Госсекретарь МИД на 15-ой министерской встрече Диалога по сотрудничеству в Азии
2017 / 01 / 19 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Госсекретарь МИД Монголии Д.Даваасурэн принял участие в 15-ой министерской встрече Диалога по сотрудничеству в Азии, состоявшейся 16-17 января в Абу-Даби. Она прошла под призывом “Абу-Даби-это столица возобновляемых источников энергии”.

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Экономика

С наступлением 2017 года Центробанк закупил 1.1 тонн золота
2017 / 01 / 20 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В 2016 году Монголбанк приобрел 18 тонн золота от граждан и золотодобывающих предприятий. С наступлением 2017 года Центробанк приобрел 1.1 тонн золота от золотодобытчиков, что является высоким показателем против предыдущего года.

Приезд группы экспертов МВФ ожидается 20 января
2017 / 01 / 20 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Правительство продолжает с Международным валютным фондом переговоры по включению Монголии в программу "Стэнд-бай" и в рамках этой работы 20 января в столицу приедет группа специалистов из МВФ.

Глава минтранспорта: Мы готовы сотрудничать с инвесторами в дорожно-транспортных проектах
2017 / 01 / 20 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ На днях в Пекине прошел 4-й форум иностранных инвестиций в Китай на тему "Значение проекта Шелкового пути". В рамках данного форума Азиатский банк инфраструктурных инвестиций /АБИИ/ сообщил о своем намерении участвовать в созидании Монголии, в том числе в её планируемых инфраструктурных проектах.

Один фунт стерлинг продается за 3 117 тугриков в банке "TDB"
2017 / 01 / 20 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ По данным за 20 января, официальный курс английского фунта стерлингов /GBP/, объявленный Центральным банком Монголии равняется 3 060 тугрикам.

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Сельхоз

Вице-премьер ознакомился с условиями зимовки в аймаке Дорнод
2017 / 01 / 19 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Вице-премьер Монголии, председатель Государственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям У.Хурэлсух сегодня /19.01.2017 г./ знакомится с условиями зимовки в аймаке Дорнод, а вчера он проработал в сомоне Баян-Уул данного аймака.

Скотоводы Монголии создали собственный союз
2017 / 01 / 18 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. В Монголии создано новое объединение скотоводов - “Союз совместной ответственности скотоводов Монголии”, руководители которого организовали вчера /17.01.2017 г./ пресс-конференцию для журналистов средств массовой информации по актуальным вопросам скотоводов страны.

Аймак Баянхонгор занимает первое место в стране по количеству коз
2017 / 01 / 17 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. В 2016 году поголовье скота аймака Баянхонгор достигло 4.236.321 и выросло на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Вице-премьер проработает в восточных аймаках
2017 / 01 / 13 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Заместитель премьер-министра Монголии, председатель госкомиссии по чрезвычайным ситуациям У.Хурэлсух с понедельника следующей недели будет работать в восточных аймаках и сомонах, где затруднена зимовка скота.

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Общество

Состоялись выборы членов Академии Наук
2017 / 01 / 20 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. В четверг, 19 января состоялись очередные выборы членов Академии Наук Монголии.

Автомобильные пункты пропуска с Китаем отдыхают 27-29 января
2017 / 01 / 20 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ 27-29 января объявлены нерабочими днями для автомобильных пунктов пропуска на участках монголо-китайской границы.

Столичная мэрия и Азиатский фонд развития будут сотрудничать
2017 / 01 / 19 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В четверг Администрация мэра Улаанбаатара  и Азиатский фонд развития подписали меморандум о сотрудничестве в целях поддержки городского развития.

Заммэр столицы принял постпредставителя ВБ
2017 / 01 / 18 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Заместитель мэра столицы по вопросам зеленого развития и загрязнения воздуха Ж.Батбаясгалан 18 января принял постоянного представителя Всемирного банка в Монголии Джеймса Андерсона в целях обмена мнениями по вопросам реализации проекта “Чистый воздух Улаанбаатара”.

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Образование

В Детский библиотечный фонд переданы 200 книг
2017 / 01 / 13 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Представитель Тайбейского Торгово-экономического представительства в Улаанбаатаре Хуан Куо Рун 12 января передал 200 книг в фонд Дворца детских книг в районе Чингэлтэй.

Музыкально-хореографический колледж станет консерваторией
2017 / 01 / 10 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. В рамках работ по созданию консерватории на основе музыкально-хореографического колледжа в феврале в Монголию приезжают официальные представители из России для изучения учебной программы, содержания обучения, необходимых технических средств и музыкальных инструментов.

Центробанк организует научную конференцию для студентов и исследователей
2017 / 01 / 09 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Центробанк планирует провести научную конференцию среди студентов и исследователей экономических факультетов Вузов страны, чтобы поддержать их работу и выбрать лучший научный доклад.

Монголка стала «Лучшей выпускницей» южнокорейского университета
2017 / 01 / 09 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Студентка из Монголии Б.Янжиндулам, которая учится в южнокорейском Национальном университете искусства, названа лучшей выпускницей и получила кольцо с названием университета. Об этом и о своём впечатлении она поделилась со соотечественниками через соцсеть.

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Спорт

Подведены итоги чемпионата страны по дзюдо 2017 года
2017 / 01 / 18 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Чемпионат страны по дзюдо для взрослых завершился и подведены итоги.

Наша сборная приняла участие в международном турнире по спортивной гимнастике
2017 / 01 / 17 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Наши мужская и женская команды по спортивной гимнастики приняли участие и показали высокие результаты на международном турнире по спортивной гимнастике, что прошёл с 13 по 15 января 2017 года в российском городе Благовещенске под эгидой мэра этого города.

Чемпионат страны 2017 года по дзюдо пройдет по новым правилам
2017 / 01 / 13 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Чешский судья международной федерации дзюдо /IJF/ и олимпийского класса Владимир Хнедка прибыл в Монголию по приглашению с целью проведения обучения во время турнира по дзюдо «Чемпионат Монголии-2017».

Наши борцы примут участие в турнире имени Голамреза Тахти
2017 / 01 / 13 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. В 18-20 января в иранском Мешхеде пройдет международный турнир класса "А", посвященный памяти двукратного олимпийского чемпиона и легендарного борца  Голамреза Тахти.

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Горное дело

В Монголии будет реализована нацпрограмма "Золото-2"
2017 / 01 / 19 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Кабинет на своём заседании в среду принял постановление о реализации национальной программы “Золото-2”. Ввиду этого, будет создана рабочая группа, призванная следить за выполнением данной программы в масштабах страны. Её возглавит министр горнорудной и тяжёлой промышленности Ц.Дашдорж.

“Mongolia Energy Corporation” продала каждую акцию заказчику за 0.26 гонконгских долларов
2017 / 01 / 18 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Угледобывающая компания “Mongolia Energy Corporation”, зарегистрированная на Гонконгской фондовой бирже выпустила 60 млн.штук акций и продала каждую акцию  заказчику за 0.26 гонконгских долларов. В результате этого, доля прямого участия компании “Golden Infinity” в “Mongolia Energy Corporation” сократилась на 16.6 %.

На базе угольной шахты  Багануур планируют построить электростанцию
2017 / 01 / 06 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Служба по качеству воздуха сообщает, что загрязнение воздуха в столице превышает в 10 раз допустимого уровня.

Уголь реализуется по цене 59,3 ам.доллара за тонну
2017 / 01 / 06 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Компания "Эрдэнэс Таван Толгой" в первом квартале текущего года начала реализацию угля по цене 59,3 доллара США за тонну на месте добычи.

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Культура

На сцену выходит новая постановка оперы “Чингис хаан”
2017 / 01 / 20 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ С 21-го по 22-ое января на сцене Государственного академического театра оперы и балета состоится премьерный показ оперы “Чингис хаан” по новой постановке режиссёра Ч.Найдандоржа.

Перед Цагаан сар намечается церемония вручения Государственного Гэрэгэ 2016 года
2017 / 01 / 16 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Высшая награда национального созидания -- Государственный Гэрэгэ 2016 года /по-монгольски Торийн Гэрэгэ/ будет вручена в преддверии праздника "Цагаан сар" или  Нового года по лунному календарю, отмечаемого в конце февраля.

Состоялась церемония награждения 20-го национального конкурса каллиграфии
2017 / 01 / 11 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В Галерее изобразительного искусства столицы 9 января состоялась церемония вручения награды лучшим участникам 20-ого по счету национального конкурса каллиграфии.

Группа «Хусугтун» выступит в Бразилии
2017 / 01 / 11 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Монгольская группа «Хусугтун» примет участие в международном музыкальном фестивале «Percpan», который пройдёт 17-20 января в городе Сальвадор, Бразилия.

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