Welcome to ru.montsame.mn

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Состоялось заседание Расширенного совета при мэре Улаанбаатара
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Российский рубль продается за 44.09 тугриков в банке "Голомт"
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Вопрос получения кредита на сумму 50 млн.евро будет согласован с парламентским посткомитетом
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Российский рубль продается за 44.09 тугриков в банке "Голомт"
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Гробница периода Монгольской империи Юань найдена в Китае
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Политика
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Кабинет министров, рассмотрев проект генерального кредитного договора с определенными условиями между правительствами Монголии и Республики Польши, решил представить его на согласование в соответствующий парламентский посткомитет.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Министр дорожно-транспортного развития Д.Ганбат принял сегодня Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Монголии, госпожу Элизабэт Барсак и обменялся мнениями о сотрудничестве двух стран в транспортной отрасли.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня на своём пленарном заседании сессии Великий ГосХурал в окончательном чтении принял новую редакцию закона “Об арбитраже”.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В среду, 25 января 2017 г. состоялась встреча государственного секретаря Министерства иностранных дел Монголии Дамдинсурэнгийн Даваасурэна с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Беларусь в Монголии Станиславом Чепурным.
Экономика
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ По данным за 26 января, официальный курс российского рубля /RUB/, объявленный Центральным банком Монголии равняется 41.94 тугрикам.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Недавно в аймаке Завхан проработала группа предприятия по производству биогаза города Новосибирска.
Улаанбаатар / МОНЦАМЭ / На очередном аукционе по продаже государственных краткосрочных облигаций 25 января было объявлено о продаже этих облигаций на сумму 80.0 млрд.тугриков со сроком на 39 недель по названной стоимости в один миллион тугриков.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В 2016 году объем воздушной грузоперевозки составил 3 082.6 тонн, авиатранспортом обслужены в общей сложности 672.8 тыс.человек. Против аналогичного периода 2015 года объём грузоперевозок увеличился на 243.2 тн, т.е на 8.6 %, а количество пассажиров -на 56.1 тыс.чел. или на 9.1%.
Сельхоз
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Вице-премьер Монголии, председатель Государственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям У.Хурэлсух на прошлой неделе проработал в аймаках Дорнод, Сухбаатар, Хэнтий, где затруднена зимовка скота.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности планирует создать в этом году в масштабе страны более 60 предприятий по переработке молока. В частности, японская компания “Эм Ди Эм” планирует внедрить современную технику и технологию переработки молока.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Вице-премьер Монголии, председатель Государственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям У.Хурэлсух сегодня /19.01.2017 г./ знакомится с условиями зимовки в аймаке Дорнод, а вчера он проработал в сомоне Баян-Уул данного аймака.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. В Монголии создано новое объединение скотоводов - “Союз совместной ответственности скотоводов Монголии”, руководители которого организовали вчера /17.01.2017 г./ пресс-конференцию для журналистов средств массовой информации по актуальным вопросам скотоводов страны.
Общество
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В четверг, 26 января министр юстиции и внутренних дел Монголии С.Бямбацогт принял лейтенанта полиции Г.Ганбаяра и вручил ему нагрудной значок «Слава полицейского» за отвагу и спасение жизни четырёх человек при пожаре. Он работает во втором отделе уголовного розыска столичного района Сухбаатар.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В гостинице “Туушин” 25 января состоялось первое заседание Расширенного совета при столичном мэре по вопросам разработки стратегии и концепции развития столицы и по социально-экономической политике.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Департамент по вопросам туризма мэрии подписал меморандум о сотрудничестве со столичным управлением полиции по обеспечению безопасности туристов.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Министр здравоохранения А.Цогцэцэг в среду /25.01.2017 г./ встретилась с послом Монголии в СРВ Д.Билэгдоржем и послом Монголии в Королевстве Бельгии О.Оч и обменялась с ними мнениями о сотрудничестве с данными странами в области здравоохранения.
Образование
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Сегодня состоялась церемония присвоения звания “Почётного доктора” Правоохранительного университета выпускнику Специального военного училища при Министерстве общественной безопасности, бывшему начальнику Главного полицейского управления Монголии, генерал майору Ч.Амарболду.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Представитель Тайбейского Торгово-экономического представительства в Улаанбаатаре Хуан Куо Рун 12 января передал 200 книг в фонд Дворца детских книг в районе Чингэлтэй.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. В рамках работ по созданию консерватории на основе музыкально-хореографического колледжа в феврале в Монголию приезжают официальные представители из России для изучения учебной программы, содержания обучения, необходимых технических средств и музыкальных инструментов.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Центробанк планирует провести научную конференцию среди студентов и исследователей экономических факультетов Вузов страны, чтобы поддержать их работу и выбрать лучший научный доклад.
Спорт
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Любители автоспорта из аймака Дорнод примут участие в автогонках «Харбин-2017» по дороге с препятствиями, что пройдут 2-18 февраля в Китае.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня во Дворце спорта провожали сборную команду Монголии в зимнюю универсиаду всемирных студенческо-молодежных спортивных соревнований, что пройдет с 29 января по 8 февраля в казахстанском городе Алматы.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ 11-12 февраля в Париже пройдёт турнир Большого шлема по дзюдо. Монголию на этом турнире будут представлять 19 молодых спортсменов, которые заняли первые места на чемпионате Монголии по дзюдо, что прошел 16-18 января в Улаанбаатаре.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ 21 – 22 января в детском лагере «Найрамдал» / в 30 км от столицы/ прошёл чемпионат страны по ледолазанию.
Горное дело
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Управление по вопросам минеральных ресурсов и нефти сосредоточило 183,3 млрд.тугриков в госбюджете в прошлом году и перевыполнило план сбору доходов на 14,4 процента. В текущем году объем доходов от горнорудной отрасли должен составить 232,6 млрд. тугриков. Об этом говорилось на состоявшейся в четверг пресс-конференции, организованной данным ведомством.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ По состоянию на 24 января страна имеет 48-дневные запасы горючего, сообщает Управление по делам полезных ископаемых и нефти.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Заключение рабочей группы постоянного комитета ВГХ по юстиции по вопросу законности приобретения российской доли акций горнодобывающего предприятия «Эрдэнэт» сразу привлекло внимание общества. Накануне посткомитет на своём заседании ознакомился с отчётом рабочей группы, которая пришла к выводу о незаконности этой сделки.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Кабинет на своём заседании в среду принял постановление о реализации национальной программы “Золото-2”. Ввиду этого, будет создана рабочая группа, призванная следить за выполнением данной программы в масштабах страны. Её возглавит министр горнорудной и тяжёлой промышленности Ц.Дашдорж.
Культура
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ На горах Хэн Шань около города Юйлинь провинции Шаньси расположенной в центре Китая найдена крупная гробница с настенными рисунками. Ученые полагают, что она относится к периоду Монгольской империи Юань /XII-XIII век/. Об этом сообщает китайский ученый по имени Шин Фу Лай археологического института данной провинции.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Ассоциация по национальной игре в кости планирует организовать ежегодный чемпионат по национальной игре «Мосний шагай харвах»-по рус. игра в лодыжки на льду. В этом году этот турнир пройдёт с 3 по 5 февраля в районе туристической зоны Тэрэлж.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В среду, 25 января состоялась пресс-конференция об организации выставки под названием «Чудеса художественной вышивки», которая откроется 27 января во Дворце-музее Богдо гэгэна.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ На днях завершился отборочный турнир 34-ого по счету ежегодного фестиваля поэзии «Хрустальный кубок» Союза писателей Монголии. На финальном этапе остались 30 из более 100 участников.