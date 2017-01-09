Welcome to ru.montsame.mn

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Начальник Главного управления полиции ознакомился с работой подведомственных учреждений
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Монгольские циркачи выиграли бронзовый кубок в Германии
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Установлено необоснованное повышение розничных цен на автогаз
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Названа лучшая организация, реализующая социальную ответственность
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Фракция ДП организует дискуссию по проекту закона “О выборах Президента”
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Политика
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня состоялась торжественная церемония установления оригинала Конституции на почетном месте Музея истории государства в Госрезиденции.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В Госрезиденции Королевства Тайланда состоялась встреча посла Монголии в Таиланде Т.Тугсбилгууна с принцессой Таиланда Маха Чакри Сириндхорн, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства со ссылкой на сообщение, поступившего 5 января от посольства Монголии в Таиланде.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В последние дни ушедшего года Председателю ВГХ был представлен ряд законопроектов и проектов постановлений, например 28 декабря - двенадцать, 27-го семнадцать, и 26-го пять законопроектов, разработанные по инициативе членов парламента и других органов законодательной системы.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Согласно расписанию в эти часы в Госрезиденции проходят совещания парламентских фракций Монгольской Народной партии /МНП/ и Демократической партии /ДП/.
Экономика
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Департамент справедливой конкуренции и защиты прав потребителей провел проверку по вопросу повышения розничных цен на автогаз. В ходе данной проверки было установлено, что действие КОО “Юнигаз”, КОО “Дашваанжил”, КОО “Синчи газ”, КОО “Шунхлай трейдинг”, КОО “Гор газ” по повышению розничных цен на автогаз в городе Улаанбаатаре нарушает соответствующие положения закона “О конкуренции”.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Национальная Торгово-промышленная палата Монголии ежегодно проводит церемонию награждения лучших хозяйственных единиц, бизнесменов, вносящих реальный вклад в социально-экономическое развитие страны, и во время последней церемонии “ENTREPRENEUR-2016” “Лучшей организацией, реализующей социальную ответственность” была названа КОО "Саусгоби сэндс".
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. 5-го января состоялось заседание Совета директоров Монголбанка, на котором было принято решение о предоставлении разрешения на открытие представительства в Монголии Промышленно-Торговому банку КНР (Industrial and Commercial Bank of China) или ICBC.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Монголбанк сообщает, что согласно «Порядку финансирования ипотеки для жилья», финансирование выдается в прежнем виде.
Сельхоз
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ 7 января Министр окружающей среды и туризма Д.Оюунхорол приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Чехии в Монголии Ивану Гролову и директора Пражского зоопарка Мирослава Бобека.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня в Министерстве сельского хозяйства, продовольствия и легкой промышленности состоялась дискуссия производителей чая в стране.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ По решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям аймака Орхон учреждена рабочая группа по ознакомлению с положением зимовки пастухов.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Фитосанитарные контрольные посты будут сняты. Они были открыты на приграничных участках двух аймаков Орхон и Сэлэнгэ в связи с объявлением карантина из-за вспышки заболевания овец оспой, сообщает департамент по вопросам продовольствия и сельского хозяйства аймака Орхон.
Общество
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Начальник Главного управления полиции, Верховный комиссар У.Энхтур в прошлую субботу ознакомился с работой Управления полиции Улаанбаатара, Управления связи и инфотехнологий, Центра принудительного задержания при Управлении полиции столицы и третьим полицейским отделом района Сонгинохайрхан.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Минтруда и социальной защиты сообщает, что Национальный совет по соцстрахованию утвердил список бесплатных лекарств и лекарственных препаратов в связи с увеличением случаев гриппоподобных заболеваний. В данный список вошли 10 лекарств и 30 препаратов.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В субботу в столице открылся Третий форум Ассоциации вебсайтов Монголии, во время которого состоятся выборы президента данной организации.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В настоящее время большие пробки кроме центральных дорог столицы всё чаще стали возникать на вспомогательных /боковых/ улицах и в основном они возникают из-за неправильно припаркованных автомобилей на придомовых территориях — во дворах жилых домов, в том числе во дворе предприятий и организаций.
Образование
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Центробанк планирует провести научную конференцию среди студентов и исследователей экономических факультетов Вузов страны, чтобы поддержать их работу и выбрать лучший научный доклад.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Студентка из Монголии Б.Янжиндулам, которая учится в южнокорейском Национальном университете искусства, названа лучшей выпускницей и получила кольцо с названием университета. Об этом и о своём впечатлении она поделилась со соотечественниками через соцсеть.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. По приказу министра образования, культуры, науки и спорта началась работа по переорганизации управляющих советов университетов государственной формы собственности.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. С 16 января начинается третий семинар «Mega Skills», который организуется Союзом молодежи Монголии.
Спорт
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. 7 января в спортивном комплексе «Буянт-Ухаа» начался чемпионат страны по вольной борьбе. В турнире участвуют 280 атлетов из 23 команд.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Объединенная организация борьбы (UWW) обнародовала новый рейтинг борцов вольного стиля. В обновленном рейтинге в пятерку попал Заслуженный спортсмен Монголии Г.Мандахнаран.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В среду сборная Монголии отправилась в КНР для участия в Кубке мира по ледолазанию, который состоится 7 и 9 января в Пекине.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ 7 и 8 января в Госрезиденции состоится чемпионат страны по шахматам среди любителей под эгидой спикера парламента.
Горное дело
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Служба по качеству воздуха сообщает, что загрязнение воздуха в столице превышает в 10 раз допустимого уровня.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Компания "Эрдэнэс Таван Толгой" в первом квартале текущего года начала реализацию угля по цене 59,3 доллара США за тонну на месте добычи.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Отношения, связанные с горнорудной отраслью и минеральными ресурсами Монголии, регулируются законом “О полезных ископаемых”. Однако считается, что данный закон в большей части регулирует отношения, связанные с получением лицензий на разведку и пользованием полезных ископаемых, уплатой лицензионных сборов. Учитывая это, отраслевое министерство приступило к разработке проекта закона “О горнорудном деле”.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Госсекретарь Министерства горнорудной и тяжелой промышленности Г.Нандинжаргал принял делегацию китайской компании “Петрочайна Дачин Тамсаг” во главе с Жан Веншенг, замдиректора китайской компании “Дачин Ойфилд” и председатель Совета директоров компании “Петрочайна Дачин Тамсаг”. Встреча организована по просьбе китайской нефтедобывающей компании.
Культура
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. На днях в немецком Касселве прошел 8-ой международный турнир цирковых артистов "Флик Флак".
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Вчера по центру столицы из цирка «АСА» до Госунивермага выгуливали трехлетнюю тигрицу по имени Магда.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В скором времени на территории исследовательской базы Республики Болгарии в Антарктиде будет установлен монголо-болгарский совместный памятник, посвященный кириллице.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В прошлом году организация «Хан Хэнтий гар урчууд» /ремесленники Хан Хэнтий/ решила вышить историческое произведение «Сокровенное сказание монголов» на 108-ом войлоке с помошью особой технологии декоративной вышивки, которая называется «зээгт наамал».