Welcome to ru.montsame.mn

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Рабочая группа по выполнению рекомендации Совета нацбезопасности о «загрязнении окружающей среды и атмосферного воздуха столицы» завершила разработку Национальной программы по снижению уровня атмосферного воздуха. Программа будет реализована в два этапа на краткосрочный период -- с 2017 по 2018 годы и на среднесрочный период -- с 2018 по 2021 год. Об этом сообщила глава рабочей группы министр окружающей среды Д.Оюунхорол на заседании 31 января, на котором присутствовал глава исполнительной власти Ж.Эрдэнэбат.