Welcome to ru.montsame.mn

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Политика

Президент Монголии примет участие в форуме Давоса
2017 / 01 / 16 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Президент Монголии Ц.Элбэгдорж отбыл сегодня в Давос для участия в 47-м Всемирном экономическом форуме.

Госсекретарь МИД обменялся мнениями с послом ФРГ
2017 / 01 / 16 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/  Госсекретарь МИД Монголии Д.Даваасурэн и Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ Ш.Дуппел обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонних отношений и сотрудничества, передает 13 января пресс-служба МИДа.

Замминистра МИД приняла посла Японии
2017 / 01 / 16 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Заместитель министра иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг 11-го января 2017 года приняла и поздравила Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Монголии М.Такаоку, вручившего верительные грамоты Президенту Монголии и вступившего в должность. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МИД.

Парламентская фракция МНП обсуждает законопроекты
2017 / 01 / 16 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Фракции Монгольской Народной партии и Демпартии в ВГХ на своих совещаниях в понедельник запланировали обсудить вопросы, которые будут рассмотрены на этой неделе на пленарном заседании сессии ВГХ и заседаниях постоянных комитетов, для обобщения своих предложений и заключений. 

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Экономика

Южнокорейцы предложили построить эко-электростанцию в столице
2017 / 01 / 16 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Южнокорейская сторона предложила главе администрации столичного района Сонгинохайрхан построить электростанцию на собственные средства.

Парламент утвердил новый состав Совета по контролю ЦБ
2017 / 01 / 12 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ 12 января на пленарном заседании парламента утвержден новый состав Совета по контролю Монголбанка /Центробанк/.

Члены парламента обменялись мнениями с делегацией корпорации "Вызовы тысячелетия"
2017 / 01 / 11 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Председатель Посткомитета ВГХ по безопасности и внешней политике Ж.Энхбаяр и замглавы парламентской группы "Монголия-США" Л.Оюун-Эрдэнэ встретились 10 января с делегацией американской Корпорации «Вызовы тысячелетия» во главе с директором корпорации по вопросам тендера  Кристофером Мэлоном.

Установлено необоснованное повышение розничных цен на автогаз
2017 / 01 / 09 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Департамент справедливой конкуренции и защиты прав потребителей провел проверку по вопросу повышения розничных цен на автогаз. В ходе данной проверки было установлено, что действие КОО “Юнигаз”, КОО “Дашваанжил”, КОО “Синчи газ”, КОО “Шунхлай трейдинг”, КОО “Гор газ” по повышению розничных цен на автогаз в городе Улаанбаатаре нарушает соответствующие положения закона “О конкуренции”.

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Сельхоз

Вице-премьер проработает в восточных аймаках
2017 / 01 / 13 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Заместитель премьер-министра Монголии, председатель госкомиссии по чрезвычайным ситуациям У.Хурэлсух с понедельника следующей недели будет работать в восточных аймаках и сомонах, где затруднена зимовка скота.

Кабмин создал условия для сохранения доходов пастухов и сдержания роста цен на мясо
2017 / 01 / 12 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Более 70 процентов территории нашей страны покрыты снегом и ситуация с зимовкой осложнилась в 64 сомонах 15 аймаков, и если в дальнейшем еще и выпадет снег и ударит мороз, то зимовка скота ухудшится в 127 сомонах 17 аймаков. В связи с этим кабинет министров на своём заседании 11 января  поручил министру продсельхоза оперативно организовать работу по увеличению заготовки мяса, чтобы сохранить доходы пастухов и избежать возникновение дефицита и роста цен на мясо в городах и населенных пунктах. 

В этом году отметят 25-летие со дня реинтродукции дикой лошади в Монголию
2017 / 01 / 09 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ 7 января Министр окружающей среды и туризма Д.Оюунхорол приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Чехии в Монголии Ивану Гролову и директора Пражского зоопарка Мирослава Бобека. 

Национальные производители чая обменялись мнениями
2017 / 01 / 06 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня в Министерстве сельского хозяйства, продовольствия и легкой промышленности состоялась дискуссия производителей чая в стране.

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Общество

Р.Содхуу: К 2018 году все граждане получат цифровую подпись
2017 / 01 / 16 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Главное управление по госрегистрации и интеллектуальной собственности подписало в понедельник меморандум о сотрудничестве с Национальным центром обработки данных.

В Госрезиденции проходят трехсторонние переговоры по социально-трудовым отношениям
2017 / 01 / 16 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В пондельник в Госрезиденции начались трехсторонние переговоры по трудовому и социальному консенсусу.

ЮНФПА передала комплект помощи для аймаков, где сложилась трудная ситуация с зимовкой
2017 / 01 / 13 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Постоянный представитель Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) г-жа Наоми Китахара передала в Главное управление по чрезвычайным ситуациям комплект, предназначенный для женщин, которые живут в аймаках, где сложилась трудная ситуация с зимовкой.

Компания "Петровис" выделила 10 млн.тугриков в помощь сохранения сайгаков
2017 / 01 / 13 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В аймаках Ховд и Говь-Алтай погибают много монгольских сайгаков из-за распространения инфекционных заболеваний животных. Чтобы решить эту проблему на месте работают должностные лица из соответствующих госучреждений.

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Образование

В Детский библиотечный фонд переданы 200 книг
2017 / 01 / 13 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Представитель Тайбейского Торгово-экономического представительства в Улаанбаатаре Хуан Куо Рун 12 января передал 200 книг в фонд Дворца детских книг в районе Чингэлтэй.

Музыкально-хореографический колледж станет консерваторией
2017 / 01 / 10 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. В рамках работ по созданию консерватории на основе музыкально-хореографического колледжа в феврале в Монголию приезжают официальные представители из России для изучения учебной программы, содержания обучения, необходимых технических средств и музыкальных инструментов.

Центробанк организует научную конференцию для студентов и исследователей
2017 / 01 / 09 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Центробанк планирует провести научную конференцию среди студентов и исследователей экономических факультетов Вузов страны, чтобы поддержать их работу и выбрать лучший научный доклад.

Монголка стала «Лучшей выпускницей» южнокорейского университета
2017 / 01 / 09 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Студентка из Монголии Б.Янжиндулам, которая учится в южнокорейском Национальном университете искусства, названа лучшей выпускницей и получила кольцо с названием университета. Об этом и о своём впечатлении она поделилась со соотечественниками через соцсеть.

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Спорт

Чемпионат страны 2017 года по дзюдо пройдет по новым правилам
2017 / 01 / 13 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Чешский судья международной федерации дзюдо /IJF/ и олимпийского класса Владимир Хнедка прибыл в Монголию по приглашению с целью проведения обучения во время турнира по дзюдо «Чемпионат Монголии-2017».

Наши борцы примут участие в турнире имени Голамреза Тахти
2017 / 01 / 13 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. В 18-20 января в иранском Мешхеде пройдет международный турнир класса "А", посвященный памяти двукратного олимпийского чемпиона и легендарного борца  Голамреза Тахти.

Монгольские шашисты приглашены на Кубок мира
2017 / 01 / 10 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Турнир Кубка мира по шашкам пройдёт в марте в г.Уфа, Российской Федерации.

Начался чемпионат страны по вольной борьбе
2017 / 01 / 07 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. 7 января в спортивном комплексе «Буянт-Ухаа» начался чемпионат страны по вольной борьбе. В турнире участвуют 280 атлетов из 23 команд.

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Горное дело

На базе угольной шахты  Багануур планируют построить электростанцию
2017 / 01 / 06 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Служба по качеству воздуха сообщает, что загрязнение воздуха в столице превышает в 10 раз допустимого уровня.

Уголь реализуется по цене 59,3 ам.доллара за тонну
2017 / 01 / 06 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Компания "Эрдэнэс Таван Толгой" в первом квартале текущего года начала реализацию угля по цене 59,3 доллара США за тонну на месте добычи.

Разрабатывается новый закон о горнорудном деле
2017 / 01 / 04 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Отношения, связанные с горнорудной отраслью и минеральными ресурсами Монголии, регулируются законом “О полезных ископаемых”. Однако считается, что данный закон в большей части регулирует отношения, связанные с получением лицензий на разведку и пользованием полезных ископаемых, уплатой лицензионных сборов. Учитывая это, отраслевое министерство приступило к разработке проекта закона “О горнорудном деле”.

Госсекретарь Г.Нандинжаргал встретился с представителями компании “Петрочайна Дачин Тамсаг”
2016 / 12 / 20 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Госсекретарь Министерства горнорудной и тяжелой промышленности Г.Нандинжаргал принял делегацию китайской компании “Петрочайна Дачин Тамсаг” во главе с Жан Веншенг, замдиректора китайской компании “Дачин Ойфилд” и председатель Совета директоров компании “Петрочайна Дачин Тамсаг”. Встреча организована по просьбе китайской нефтедобывающей компании.

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Культура

Перед Цагаан сар намечается церемония вручения Государственного Гэрэгэ 2016 года
2017 / 01 / 16 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Высшая награда национального созидания -- Государственный Гэрэгэ 2016 года /по-монгольски Торийн Гэрэгэ/ будет вручена в преддверии праздника "Цагаан сар" или  Нового года по лунному календарю, отмечаемого в конце февраля.

Состоялась церемония награждения 20-го национального конкурса каллиграфии
2017 / 01 / 11 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В Галерее изобразительного искусства столицы 9 января состоялась церемония вручения награды лучшим участникам 20-ого по счету национального конкурса каллиграфии.

Группа «Хусугтун» выступит в Бразилии
2017 / 01 / 11 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Монгольская группа «Хусугтун» примет участие в международном музыкальном фестивале «Percpan», который пройдёт 17-20 января в городе Сальвадор, Бразилия.

Финал "сражения" поэтов пройдёт в аймаке Дорнод
2017 / 01 / 10 |

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Финал ежегодного фестиваля поэзии "Болор цом" /Хрустальный кубок/  Ассоциации поэтов Монголии в этом году состоится в аймаке Дорнод.

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