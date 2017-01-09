Welcome to ru.montsame.mn

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В настоящее время большие пробки кроме центральных дорог столицы всё чаще стали возникать на вспомогательных /боковых/ улицах и в основном они возникают из-за неправильно припаркованных автомобилей на придомовых территориях — во дворах жилых домов, в том числе во дворе предприятий и организаций.