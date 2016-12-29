Welcome to ru.montsame.mn

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В среду 7 декабря по всей стране одновременно стартовал ежегодный учёт поголовья скота.

Эта кампания, проводимая Национальным статистическим комитетом, имеет важное значение для объективной оценки положения дел в животноводческой отрасли и для проведения точного расчёта на макроуровне.

В прошлом году в стране было зарегистрировано более 60 млн. голов скота. Число поголовья скота за последние четыре года регулярно растёт.

Скотоводство все еще остается одной из важнейших отраслей экономики страны. Оно поставляет населению основные виды продуктов питания, а легкой промышленности - важное сырье.