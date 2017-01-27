Welcome to ru.montsame.mn

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня Монголия и США отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений. В связи с юбилеем, МИД Монголии совместно с посольством США в Монголии организовало научную конференцию под названием "30-летнее сотрудничество Монголии и США: стремление и достижения стратегического партнерства", в рамках которой была открыта фотовыставка о событиях, произошедших в течение последних 30 лет.