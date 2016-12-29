-
Во дворце-музее открылась выставка редких фотографий Богдо-гэгэна
-
Доктор Ц.Уранчимэг назначена посланником культуры Монголии
-
Руководители страны возложили венки к памятнику Государственной печати
-
Обвиняемые в убийстве С.Зорига приговорены к 24-25 годам лишения свободы
-
Глава минтранспорта выразил соболезнования в связи с крушением ТУ-154
Последние новости
Welcome to ru.montsame.mn
No front page content has been created yet.
Политика
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня, 29 декабря Монголия отмечает 105-ю годовщину национально-освободительного движения и возрождения независимости Монголии. Эта дата отмечается как национальный праздник и является официальным выходным днем, который отмечается с 2012 года.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Во вторник, 27 декабря после пятидневного судебного разбирательства дела об убийстве известного политика-демократа С.Зорига суд вынес окончательное решение. В связи с этим делом суд признал жителей аймака Орхон Б.Содномдаржаа, Т.Чимгээ, Ц.Амгаланбаатара особо тяжкими преступниками и приговорил их к 24-25 годам лишения свободы.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Во вторник министр дорожно-транспортного развития Д.Ганболд посетил посольство РФ в Монголии и оставил запись в книге соболезнований в связи с крушением российского самолёта ТУ-154 над Черным морем.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ 26 декабря в Министерстве иностранных дел Кыргызстана состоялась встреча Генерального консула Монголии в Кыргызской Республике Т.Ганболда с заместителем министра иностранных дел Кыргызской Республики А.Э.Усеновым.
Экономика
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ По данным за 27 декабря, официальный курс американского доллара, объявленный Центральным банком Монголии равняется 2 490.11 тугрикам.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ За первые 11 месяцев 2016 года Монголия осуществила внешнеторговые операции с 157 странами, где общий товарооборот составил 7 356.3 млн.ам.долларов -- экспорт 4 276.7 млн. ам.долларов и импорт 3 079.6 млн.ам.долларов.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Китайская компания "Си Ар И Си" за свой счёт разработает Технико-экономическое обоснование /ТЭО/ проекта строительства железных дорог по направлениям Чойбалсан-Хоот, Зуунбаян-Ханги. Меморандум о сотрудничестве в этом направлении в понедельник подписали госкомпания “Монгольские железные дороги” и компания “Си Ар И Си”.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ “Монголбанк будет тесно сотрудничать с коммерческими банками в целях преодоления тяжёлой экономической ситуации в стране”, заявил президент Центрального банка Монголии Н.Баяртсайхан на XI конференции Ассоциации монгольских банков, состоявшейся 15 декабря в Улаанбаатаре.
Сельхоз
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ По предварительным данным учёта скота в 2016 году, общее поголовье скота в Монголии достигло до 61 млн. 542 тыс. голов, увеличившись на 5 млн. 562.3 тыс. или на 9.9 процента против прошлого года. Напомним, что в 2015 году в стране было насчитано 55.9 млн. голов скота. Об этом сообщила руководитель Национального статистического комитета Монголии А.Ариунзаяа.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Министерство сельского хозяйства Российской Федерации заявило в своем официальном письме о принятии предложения Министра сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии П.Сэргэлэна по сотрудничеству в четырех направлениях. В частности, это программа по оздоровлению скота, повышение экспорта продукции сельского хозяйства, создание зернового хозяйства и активация приграничной торговли.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В среду 7 декабря по всей стране одновременно стартовал ежегодный учёт поголовья скота.
Эта кампания, проводимая Национальным статистическим комитетом, имеет важное значение для объективной оценки положения дел в животноводческой отрасли и для проведения точного расчёта на макроуровне.
В прошлом году в стране было зарегистрировано более 60 млн. голов скота. Число поголовья скота за последние четыре года регулярно растёт.
Скотоводство все еще остается одной из важнейших отраслей экономики страны. Оно поставляет населению основные виды продуктов питания, а легкой промышленности - важное сырье.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ По сообщению министерства продовольствия и сельхоза Монголии, за 27 мая 2016 года приплод от 23 млн. голов маточного поголовья скота составил почти 76 процентов. Против предыдущей недели этот показатель вырос на 500 000. Из них поголовье верблюжат составило 52 700, поголовье жеребят—388 100, поголовье телят—714 300, поголовье ягнят—8.9 млн., и поголовье козлят—7.5 млн.
Общество
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В четверг, 29 декабря во Дворце-музее Богдо хаана открылась выставка на тему “Последний император Монголии VIII Богд Жавзандамба”, организованная по случаю 105-й годовщины национально-освободительного движения и возрождения независимости Монголии.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ / Преподаватель Калифорнийского университета, искусствовед доктор Ц.Уранчимэг назначена посланником культуры Монголии.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня в Госрезиденции состоялась церемония присвоения высшего звания военнослужающих – генеральского звания.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ / Двадцать самых успешных школьников, которые отличились своими достижениями в учебе, искусстве, спорте и гуманитарной деятельности, героическими подвигами и добрыми делами стали обладателями номинации "Дети года".
Образование
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня в Музее истории в Госрезиденции состоялась церемония открытия серии марок, посвященных 100-летию со дня рождения политического и общественного деятеля Монголии Ю.Цэдэнбал.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ На прошлой неделе состоялся визит проректора Национального исследовательского университета "МЭИ" по международным связям Владимира Замолодчикова в Улаанбаатар по приглашению главы Ассоциации выпускников МЭИ в Монголии, директора компании "Магнай Трейд" Р. Ганзорига для участия во встрече выпускников.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Министр образования, культуры и науки Ж.Батсуурь ознакомился с работой Монгольского государственного университета образования и провел встречу с представителями университета.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня в Монгольском государственном университете состоялось мероприятие, посвященное по пополнению электронного викисловаря монгольского языка. Такой словарь был создан в рамках Нацпроека Монголии, и момент его составления он состоял из 50 тыс. слов, словосочетаний и терминов.
Спорт
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ 69-ый Йокодзуна Хакухо М.Даваажаргал 25 декабря объявил через свой официальный блог о рождении третьей дочери.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ 23-25 декабря в г. Улан-Удэ прошел международный турнир по баскетболу «Снеговик – 2016», где приняли участие юные баскетболисты из более 10 республик России и четыре команды из Монголии.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня примерно в 10 часов утра по улаанбаатарскому времени мастер спорта международного класса, Заслуженная спортсменка Б.Гангаамаа сообщила членам Национального совета альпинистов о том, что она сумела покорить седьмую для нее вершину мира – пик массива Винсона /4892 м/ в Антарктиде.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Бронзовый призер чемпионата мира, заслуженный спортсмен Э.Бэхбаяр приглашен на второй турнир “Pro Wrestling League season” профессиональной лиги борцов.
Горное дело
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Госсекретарь Министерства горнорудной и тяжелой промышленности Г.Нандинжаргал принял делегацию китайской компании “Петрочайна Дачин Тамсаг” во главе с Жан Веншенг, замдиректора китайской компании “Дачин Ойфилд” и председатель Совета директоров компании “Петрочайна Дачин Тамсаг”. Встреча организована по просьбе китайской нефтедобывающей компании.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ За первые 11 месяцев этого года объем экспорта угля Монголии увеличился в 1.7 раза, а экспорт медного концентрата, наоборот, сократился на 27 процентов. За этот период львиная доля, т.е. 98 процентов добытого угля экспортировано в Китай, остальные два процента в Великобританию. Национальный статистический комитет сообщает, что поставка угля в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 52 процента, в физическом выражении объем экспорта угля составил 22.1 млн.тонн, увеличившись в 1.7 раза против прошлого года.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня в Министерстве горного дела и тяжелой промышленности состоялась встреча по вопросам введения в экономический оборот месторождения Тавантолгой.
В ней приняли участие рабочая группа во главе с министром Ц.Дашдоржем со стороны Монголии и представители китайской государственной группы «Шенхуа».
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ “Мы ожидаем, что спор, приведший к приостановлению экспорта медного концентрата “Оюутолгой” на неопределенный срок, разрешится в скором времени”, заявил исполнительный директор компании “Rio Tinto” Жан-Себастьян Жак в среду.
Он также выразил надежду на то, что переговоры, проводимые с руководством, достигнут положительных результатов в короткий срок и даст возможность возобновить экспорт, и определил создавшуюся ситуацию лишь временной “тряской”. При этом он подчеркнул, что во время проведения переговоров по запуску второго этапа проекта “Оюу толгой” они преодолевали много таких подобных “испытаний”.
Культура
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня в Национальной библиотеке состоялась презентация книги «Всемирно распространенное Сокровенное сказание монголов» и электронной энциклопедии истории Монголии.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ На днях Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Федеративной Республике Германии господин Ц.Болор принял посланника культуры Монголии, профессора Бернхардта Вульффа и вручил ему новый сертификат посланника культуры.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Сегодня в здании президиума Академии наук Монголии состоялась презентация книги «Избранные археологические наследия Монголии» в двух томах.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ С 2010 года культурный центр «Цогт цагийн хурдэн» ведет огромную работу по переводу сутры «Ганжуур» и «Данжуур» на монгольский язык.