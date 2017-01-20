Welcome to ru.montsame.mn

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. В четверг, 19 января Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж на полях работы 47-ого Всемирного экономического форума в Давосе принял участие в дискуссиях на тему “Об ответственном лидерстве в многополярном мире”. В ходе этого мероприятия обсуждались вопросы определения приоритетных направлений международного сотрудничества в 2017 году и их упорядочения по значимости.