Welcome to ru.montsame.mn

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ В 2016 году правительство привлекло 280.4 млрд.тугриков посредством продажи краткосрочных бондов на отечественном фондовом рынке. С ноября 2014 года Минфин выпустило на фондовую биржу до сегодняшнего дня правительственные ценные бумаги на сумму 834.1 млрд.тугриков, при этом ценные бумаги на наиболее крупную сумму в 510 млрд.тугриков были выпущены в обращение на первичном рынке в 2015 году.